Schnee und Frost zum dritten Advent in Bayern

Zum dritten Adventswochenende hat es in den meisten Teilen Bayerns geschneit. Am Sonntag gäbe es noch einzelne Schneeschauer, aber kaum Neuschnee, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Aus dem negativen Temperaturbereich kommt der Freistaat auch in den kommenden Tagen nicht heraus.

Zum Montag ziehen die Wolken und damit auch der Schnee vielerorts ab. Die Nacht zum Dienstag werde dann „ziemlich eisig“: Der DWD erwartet die vorerst kälteste Nacht des diesjährigen Winters. Verbreitet sinken die Grade auf minus sechs Grad Celsius, in einzelnen Alpentälern auf bis zu minus 16.

Wetterbericht

