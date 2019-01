Schnee, Schnee, Schnee: Katastrophenfall in zwei Regionen

Nach den starken Schneefällen gilt nun in zwei oberbayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. Das Landratsamt rief am Donnerstag für das südliche Berchtesgadener Land den Katastrophenfall aus. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsätze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit. Seit Montag gilt bereits im Landkreis Miesbach der Katastrophenfall.

Im Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe sitzen noch immer rund 350 Menschen fest, weil die einzige Zufahrtsstraße wegen der Schneemassen gesperrt ist. Nur Militärfahrzeuge der Bundeswehr können die Strecke befahren. Die abgeschnittenen Bewohner und Mitarbeiter eines Asthma-Zentrums werden von den Soldaten transportiert und versorgt.

Zahlreiche Straßen in der Region blieben wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. Unter anderem kann die für Skifahrer und Reisende wichtige Bundesstraße 307 in Oberbayern teilweise nicht befahren werden. Zu hoch sei die Lawinengefahr, erklärte das Landratsamt Miesbach. Wintersportler gelangen über die B307 zum Skigebiet am Achensee in Österreich.

Der Winter brachte den Verkehr auf der Autobahn 72 in Oberfranken zum Erliegen. Von Plauen (Sachsen) in Richtung Bayern stauten sich am Donnerstagmorgen die Fahrzeuge im Berufsverkehr auf etwa 15 Kilometern. Laut Polizei fielen in drei Stunden etwa 40 Zentimeter Neuschnee. Schon am Mittwochabend blieben mehrere Lastwagen liegen und blockierten die Strecke vollständig. Auch für die Räum- und Streufahrzeuge war kein Durchkommen mehr.

Im südlichen Oberbayern kamen viele Fahrzeuge ins Schlingern und rutschten in Straßengräben. Eine Polizeisprecherin schätzte die Zahl der Unfälle auf bis zu 100. Im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern blieben einige Fahrzeuge, vor allem Lastwagen, an Steigungen liegen. In Niederbayern wurde die Polizei von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu 25 Verkehrsunfällen gerufen, dabei habe es einen Leichtverletzten gegeben.

Am Flughafen München wurden ungefähr 50 Flüge wetterbedingt annulliert - allerdings liege das an den Witterungsverhältnissen an anderen Orten und nicht an den Schneeverhältnissen an Deutschlands zweitgrößtem Airport, sagte ein Sprecher am Morgen.

Im Berufsverkehr kam es in der Landeshauptstadt bei Bussen, Trambahnen und der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Auch der Regionalverkehr war betroffen.

Die Krankentransport- und Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes brauchen wegen des Schnees länger auf dem Weg zu Patienten und Kliniken. Die medizinische Versorgung sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. In den Alpenregionen seien Fahrzeuge mit Allradantrieb im Einsatz. „Vereinzelt müssen Spezialfahrzeuge der Bergwacht vorausfahren und den Weg freimachen.“

In den Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Regen, Traunstein und Freyung-Grafenau wie an den Schulen im schwäbischen Memmingen fiel der Unterricht aus. In einigen Schulen in den Landkreisen Rosenheim, Unterallgäu, Berchtesgadener Land, München und Weilheim-Schongau fand ebenfalls kein Unterricht statt. An vielen Schulen im südlichen Oberbayern und Schwaben soll der Unterricht auch an diesem Freitag ausfallen.