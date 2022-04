Schnee im April: Polizei warnt vor Bergunfällen

In den vergangenen Tagen ist wieder Schnee gefallen - und die Polizei warnt vor Bergunfällen. „Gerade bei gefrorenem Schnee können Wanderer leicht abrutschen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Dieses Risiko sei leicht zu unterschätzen. Sollte den Wanderern das Überqueren eines Schneefeldes in den Bergen zu riskant erscheinen, sollten sie die Tour abbrechen.

„Auf der schattigen Nordseite ist noch Winter“, erklärte der Polizeisprecher. Dort liege noch viel Schnee, der bei der Kälte auch gefriere. Auf der sonnigen Südseite der Berge hingegen sei schon Frühling. Dies sei ein typisches Phänomen dieser Jahreszeit.

Drei Menschen stürzten der Polizei zufolge in den vergangenen Wochen am Sonnenberggrat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in den Tod. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zählte in diesem Jahr schon 16 tödliche Unfälle in den Alpen der Region. Im vergangenen Jahr seien dort 55 Menschen ums Leben gekommen.

