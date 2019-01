Schnee hat den Süden weiter fest im Griff: Das sind die aktuellen Entwicklungen

Eines der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre liegt hinter uns - da droht bereits weiteres Ungemach durch neue Schneefälle. Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Landes wieder intensivieren, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Neue Unwetterwarnungen stehen bevor. So ist die aktuelle Lage in der Region und im Süden Deutschlands:

Schüler in Lindau haben weiter frei

Über das Winterwetter freuen können sich beispielsweise zahlreiche Schüler in einigen Regionen Bayerns. Vielerorts fällt die Schule in den kommenden Tagen aus. So auch in Lindau. „Es kann sich keiner daran erinnern, dass uns der Schnee schon einmal in so kurzer Zeit mit solcher Wucht getroffen hat“, fasst Oberbürgermeister Gerhard Ecker die Situation der letzten Tage zusammen. Bis mindestens Mittwoch bleiben daher die Schulen geschlossen. Wie es dann weitergeht, ist allerdings offen. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen in Lindau lesen Sie hier: +++ Schneechaos: Schulen in Lindau bleiben bis Mittwoch zu +++

Schulfrei gibt es nicht überall

Generelles Schulfrei für Schüler im württembergischen Allgäu gibt es übrigens nicht. Das Regierungspräsidium Tübingen garantiert in einer Mitteilung, dass die Schulen im württembergischen Allgäu trotz des heftigen Wintereinbruchs geöffnet bleiben. Hier geht es zur ganzen Meldung: +++ Land betont: Schulen bleiben offen +++

Durchatmen - aber nur kurz

Im gesamten Alpenraum ist am Dienstag kurzes Durchatmen angesagt. Der Winter macht eine ganz kurze Pause. Die Lawinengefahr in den Allgäuer, den Ammergauer und den Werdenfelser Alpen sank von der zweithöchsten Stufe 4 auf 3. Auch die Unwetterwarnung wurde aufgehoben. Doch neue Schneefälle und Untwetterwarnungen drohen. Mehr dazu lesen Sie hier: +++ Winter macht kurze Atempause — Bangen vor neuem Schnee +++

Welche Gefahren von Lawinen ausgehen und welche verschiedenen Lawinen-Formen drohen, haben wir in dieser interaktiven Grafik zusammengefasst:

Lawinen: Tödliche Gefahr in den Alpen

Erste Skigebiete kapitulieren

Die ersten Skigebiete in den Alpen kapitulieren vor dem Schnee. Viele Lifte sind aufgrund der Schneemassen geschlossen worden. So waren im Gebiet Brauneck bis auf drei kleine Tallifte alle Pisten und Anlagen geschlossen. „Auf den Bäumen liegt mittlerweile extrem viel und schwerer Schnee“, sagte eine Sprecherin des Skigebiets. „Da besteht die Gefahr, dass die Bäume umknicken und auf Pisten und Lifttrassen fallen. Wie lange die Anlagen geschlossen bleiben, können wir nicht abschätzen; es soll ja weiterschneien.“ Hier gibt es alle Infos: +++ Skigebiete kapitulieren vor dem Schnee: Lifte geschlossen +++

Unterwegs mit dem Räumdienst

Auch in Wangen hat speziell am Wochenende der akute Schneefall für Ausnahmesituationen gesorgt. Räum- und Streudienste waren im Dauereinsatz, um Straßen und Gehwege vom Schnee zu befreien. Und der Kampf gegen die weißen Massen geht weiter. Wir haben Klaus Netzer vom Wangener Bauhof bei einer Räumfahrt begleitet. Hier geht es zum kompletten Artikel: +++ Der Kampf gegen die Schneemassen +++

Klaus Netzer sitzt seit Stunden am Steuer - und ist weiter hoch konzentriert. (Foto: Steppat)

Situation auf der Ostalb

Auf der Ostalb gestaltet sich die Wetterlage ebenfalls kompliziert. Zwar hat der Winter die Region am Samstag mit voller Wucht erfasst - doch vor allem Wintersportler konnten sich nur kurz auf Skivergnügen und schöne Stunden auf der Piste freuen. Denn bereits am Folgetag sorgte anhaltender Regen dafür, dass die Liftbetreiber resignierten. +++ Liftbetreiber müssen sich Regenwetter geschlagen geben +++ Gleichzeitig sollten Spaziergänger in den Wäldern der Region aber sehr vorischtig sein. Denn in den Wäldern droht akute Schneebruchgefahr, wie hier nachzulesen ist: +++ Akute Warnung: Schneebruchgefahr im Wald +++

Wieso der Schnee so große Probleme bereitet

Extrem schwerer Schnee beschäftigt die Verantwortlichen derzeit überall. Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde sind beispielsweise im Alpenraum vom Himmel gefallen – weil die Luft kalt war als Schnee und weil der Boden dagegen um den Nullpunkt lag, sog sich der Schnee dort voll mit Tauwasser. Dementsprechend war der Schnee extrem schwer und brachte zahlreiche Äste und Bäume zu Fall und Einsatzkräfte im Voralpenraum ans Limit. Kein Einzelphänomen, wie Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried erklärte. Mehr dazu gibt es hier: +++ Schnee wächst sich zum schwerwiegenden Problem aus +++

Wenn die ersten Schneeflocken fallen, freuen sich viele Menschen über die weiße Winterlandschaft. Aber den Wintereinbruch birgt auch Gefahren. Aber warum kann Schnee so gefährlich sein? Unser Erklärvideo gibt Antworten

Netter Nebeneffekt des Schneeschippens

Ein netter Nebeneffekt der Schneefälle der vergangenen Tage: Man lernt beim Schneeschippen den Nachbarn näher kennen. So geschehen beispielsweise in Bad Waldsee - auch dort war der Winterdienst zuletzt im Dauereinsatz. +++ Schnee schippen und den Nachbarn kennenlernen +++

Kritik an Räumdiensten

Nicht ohne Kritik blieb am Wochenende die Räumpraxis des Winterdienstes rund um Tettnang. Dort verweist die Stadt auf Nachfrage darauf, dass die Schneemenge erheblich gewesen sei. Welche Straßen priorisiert wurden und wie hart es die Bürger dort traf, haben wir hier zusammen gefasst: +++ Winterdienst kämpft mit Schneemenge +++

Skilift geöffnet

Autofahrer haben sich vielleicht über den heftigen Schneefall in den letzten Tagen geärgert. Wintersportler in der Region dürften sich aber darüber freuen. Denn um Ski oder Snowboard zu fahren müssen sie jetzt nicht mehr in die Schweiz oder nach Österreich. Seit Sonntag hat der Skilift in Laichingen geöffnet.

Und auch auf der Schwäbischen Alb hat der Winter Einzug gehalten - und beschert Wintersportfans beste Bedinungen. Die Wintersport-Arena in Holzelfingen hat bereits geöffnet. +++ Alpen-Feeling auf der Schwäbischen Alb +++