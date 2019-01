Schnee beschert Schülern verlängerte Ferien: Kurze Atempause

Was viele Bahnfahrer genervt haben dürfte, bedeutet für zahlreiche Schüler verlängerte Ferien: Auch zum Wochenbeginn hat es im Süden Bayerns stark geschneit. Die Schneemassen verursachten am Montag im regionalen Zugverkehr Verspätungen und Ausfälle, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Im Fernverkehr gab es keine Probleme, ebenso wenig am Münchner Flughafen. Vielerorts fällt die ganze Woche über die Schule aus. Das Landratsamt Miesbach rief den Katastrophenfall aus, um die unterschiedlichen Einsatzkräfte besser zu koordinieren.

Die Schulen in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen nahe München sollen bis Freitag geschlossen bleiben. In einer Mitteilung des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen hieß es, wegen des starken Schneefalls sei nicht gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen sicher die Schulen erreichen. In mehreren Schulen in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land soll der Unterricht zumindest auch am Dienstag ausfallen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass der Schneefall im Alpenraum und südlichen Alpenvorland am Montag zunächst nachlassen werde. Die Lawinengefahr sank in den Allgäuer, den Ammergauer und den Werdenfelser Alpen von der zweithöchsten Stufe 4 auf 3. Auch die Unwetterwarnung wurde aufgehoben.

Die Atempause wird jedoch von kurzer Dauer sein: Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Freistaats wieder intensivieren, erklärte ein DWD-Meteorologe. „Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor“, sagte er.

Räumtrupps der Deutschen Bahn waren am Montag auf Regionalstrecken im Einsatz, um mit Eisschnee überzogene, festgesetzte Weichen von Hand freizuschaufeln. Die Bayerische Oberlandbahn wollte Erkundungsfahrten durchführen, um zu schauen, wie weit die Züge kommen. Am Nachmittag rollten nach Angaben eines Sprechers bis auf die Strecke zwischen Holzkirchen und Bayrischzell wieder stündlich Züge.

Das extreme Wetter führte auch zu mehreren Unfällen. Auf der Strecke zwischen Traunstein und Ruhpolding brach am Sonntagabend ein Baum an einem Steilhang unter der Schneelast zusammen und stürzte auf einen Regionalzug. Dabei riss er die Oberleitung herab, wie ein Bahnsprecher sagte. Die sieben Fahrgäste blieben unverletzt.

Nahe dem Gipfel des Blombergs bei Bad Tölz brach der Baumwipfel einer großen Fichte ab und traf einen 44-Jährigen. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls am Sonntag löste ein 31-Jähriger eine Lawine in einem nicht gesicherten Skigelände abseits der Piste am Brauneck im Voralpenland aus. Die Bergwacht und zwei Skifahrer fanden den Verschütteten und konnten ihn ausgraben, weil eine Skispitze ein kurzes Stück aus dem Schnee ragte.

Am Wochenende hatte der viele Schnee für Chaos im Süden Bayerns gesorgt. Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz, am Münchner Flughafen fielen am Samstag und Sonntag insgesamt 145 Flüge aus. Hunderte Flugzeuge hatten zudem zum Teil erheblich Verspätung. Im Berchtesgadener Land starb nach einem Lawinenabgang am Teisenberg eine junge Frau in den Schneemassen.

