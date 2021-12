Schnee auf Scheibe löst zwei Unfälle aus

Weil eine größere Menge Schnee von einem Baum auf die Windschutzscheibe seines Kleintransporters gefallen ist, hat ein Mann in Oberbayern völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 27-Jährige kam zunächst links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kippte dann im Straßengraben gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrerkabine wurde durch den Aufprall stark eingedrückt und der leicht verletzte Fahrer musste nahe Aying (Landkreis München) durch die Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.

Auf dem Weg zur Aufnahme des Unfalls kam zudem ein Streifenwagen in einer Linkskurve ab und streifte dabei zwei Bäume. Beide Beamte wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Dienstfahrzeug entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-332719/2