Schnabelnd im Nest: Straubings „Polizei-Störche“ sind zurück

Kuni und Kunigunde sind in Straubing eine Institution - die Rückkehr der beiden Störche findet nun quasi unter Polizeibewachung statt. Denn der Horst der Vögel befindet sich auf dem Weytterturm nahe der Polizeiinspektion. Am Freitag meldeten die Beamten, die Störche seien seit einigen Tagen zurück und fleißig mit Renovierungsarbeiten an ihrem Nest beschäftigt. Ein Foto zeigt Kuni und Kunigunde schnabelnd in ihrem Horst. Die Polizei wünschte dem verliebt wirkenden Storchen-Paar „alles Gute bei der diesjährigen Familienplanung und reichen Kindersegen“.

