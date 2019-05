Schmid verlässt Augsburg und kehrt zum SC Freiburg zurück

Jonathan Schmid wechselt wie erwartet innerhalb der Bundesliga vom FC Augsburg zurück zum SC Freiburg. Der 28-Jährige war bereits von 2001 bis 2015 für die Breisgauer aktiv und gab dort 2011 sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Vor seinen beiden Spielzeiten in Augsburg war der Franzose eine Saison für die TSG Hoffenheim am Ball. Er kommt auf insgesamt 28 Tore in 219 Bundesligaspielen und kann als Rechtsverteidiger oder auf den beiden Flügeln spielen. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragsdauer machte Freiburg am Freitag wie üblich keine Angaben. Erst vor wenigen Tagen war Stürmer Florian Niederlechner vom SCF zum FCA gewechselt.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Tabelle Fußball-Bundesliga

Vereinsmitteilung SC Freiburg

Vereinsmitteilung FC Augsburg