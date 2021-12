Schmadtke stärkt Wolfsburg-Coach: Trainingslager im Januar?

Sportchef Jörg Schmadtke hat seinem Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel in München auch nach der jüngsten Niederlagen-Serie des VfL Wolfsburg das Vertrauen ausgesprochen. „Die Überzeugung ist da. Er ist sehr klar in seinen Analysen“, sagte der Geschäftsführer Sport dem „Kicker“ (Donnerstag). Nach sechs Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und der Champions League denken die Wolfsburger kurzfristig über ein Trainingslager im Januar in Südeuropa nach. „Eine andere Atmosphäre, ein angenehmeres Klima: Wir ziehen das in Erwägung“, sagte Schmadtke.

Die Wolfsburger müssen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN) im letzten Hinrunden-Spiel beim FC Bayern München antreten.

