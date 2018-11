Schleierfahnder statt Grenzkontrollen

Schleuser suchen sich andere Wege als die drei kontrollierten Autobahn-Grenzübergänge, um Migranten nach Deutschland zu schmuggeln. Sie wollen sich partout nicht in den Stau der unbescholtenen Reisenden einreihen, um sich erwischen zu lassen. Das war zwar von Anfang an klar, aber von der Symbolpolitik versprachen sich die CSU-Ordnungshüter Zuspruch von den Wählern.

Das hat bekanntlich nicht wirklich geklappt. Aber Urlauber, Geschäftsreisende und Pendler werden weiterhin genervt. Und sie dürfen auch noch mit ihren Steuern dafür zahlen.

Es wird höchste Zeit, dass mit diesem Unsinn Schluss gemacht wird. Statt sinnentleerter Dauerkontrollen an drei Grenzübergängen sollte die Schleierfahndung gepflegt und verstärkt werden. Die Beamten wissen, welche Fahrzeuge auf welchen Routen sie genauer unter die Lupe nehmen müssen, ohne sich an den Grenzen die Beine in den Bauch zu stehen und Dauerstaus zu produzieren.