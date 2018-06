Schleierfahnder entdecken drei Kilogramm Kokain

Mehr als drei Kilogramm Kokain haben Passauer Zivilbeamte bei einer Fahrzeugkontrolle aufgespürt. Der 47 Jahre alte Fahrer war zusammen mit seiner 22 Jahre alten Begleiterin auf der Autobahn 3 unterwegs in Richtung Österreich, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Da die Ermittler im Auto Hinweise auf Betäubungsmittel entdeckten, wurde das Fahrzeug für eine intensivere Kontrolle zur Polizeiinspektion Fahndung nach Passau überführt. In einer Reisetasche im Kofferraum fanden die Beamten dann drei Päckchen mit dem weißen Pulver.

Der 47-Jährige und seine Begleiterin wurden wegen illegaler Einfuhr von Kokain in nicht geringer Menge festgenommen. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Passau ordnete Untersuchungshaft an.

