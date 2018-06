Schlange unterm Herd

Ein unerwarteter Gast in ihrer Wohnung hat einer Frau in München einen ordentlichen Schrecken eingejagt: Der Kopf einer Kornnatter lugte plötzlich unter ihrem Herd hervor. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, alarmierte sie daraufhin die Einsatzkräfte, die am Sonntagabend mit einem sogenannten Kleinalarmfahrzeug anrückten - speziell ausgestattet mit Tierkisten, Käfigen und Geräten zum Einfangen. Den Feuerwehrleuten gelang es, das etwa 70 Zentimeter lange, ungiftige Tier mit einem Schlangenhaken zu fangen. Wo es hergekommen war, konnten die Beamten nicht aufklären. Es wurde in der Münchner Reptilienauffangstation untergebracht.

Mitteilung der Feuerwehr