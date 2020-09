Schlange sonnt sich auf Komposthaufen: Polizist rückt aus

Eine lange Schlange hat ein Ehepaar im unterfränkischen Haßfurt auf dem Komposthaufen erschreckt. Das etwa 1,20 Meter lange Tier habe es sich zum Sonnenbad auf dem Haufen im Gemüsegarten gemütlich gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau habe am Donnerstag trotz ihrer Angst ein Foto von der Schlange gemacht und an mehrere Stellen geschickt, bis letztlich die Polizei davon erfahren habe. Weil kein Spezialist zur Hand gewesen sei, sei ein Polizist mit einem Karton und einem Lederhandschuh ausgerückt. Er wusste aber bereits: Es war eine ungiftige Kornnatter, die eigentlich in Nordamerika zuhause und als Terrarium-Schlange bekannt ist. Die Schlange kam in ein Tierheim.