Schlange kriecht durch offene Terrassentür in Wohnung

Eine ausgebüxte Schlange ist durch eine offene Terrassentür in eine Münchner Wohnung gekrochen. Eine Frau bemerkte die etwa 40 Zentimeter lange Schlange, als sie die Tür schließen wollte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Einsatzkräfte fingen die Schlange am Freitagabend und brachten sie am Tag darauf in eine Reptilienauffangstation. Gleichzeitig meldete sich der Besitzer der ungiftigen Kornnatter. Wie das Tier entkommen konnte, war zunächst unklar.

Pressebericht