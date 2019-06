Schlammlawine im Landsberg: 50 Feuerwehr-Einsätze

Unwetterartige Regenfälle haben in der Nacht zum Sonntag für Überschwemmungen in Teilen von Landsberg am Lech gesorgt. Ein Wohngebiet wurde nach Angaben der Feuerwehr von einer Schlammlawine getroffen. Der Matsch sei von einem Feld angespült worden, sagte der Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr. Zuvor hatte das „Landsberger Tagblatt“ berichtet. „Wir hatten um die 50 Einsätze.“ Bis zu 40 Häuser seien betroffen gewesen, bei denen teilweise auch die Keller mit dem Dreck vollgelaufen seien. Die Feuerwehr verbrachte die Nacht damit, Keller auszupumpen und die Straße vom Schlamm zu säubern. Auch in der Altstadt gab es laut Feuerwehr Überschwemmungen - allerdings sei das Wasser dort sauberer gewesen.