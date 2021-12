Schlammlawine im Kleinwalsertal: Ferienwohnung geräumt

Nach einem Erdrutsch in Folge starker Regenfälle ist im österreichischen Kleinwalsertal eine Ferienwohnung geräumt worden. Die Schlammlawine am Donnerstag habe die Erdgeschosswohnung in Hirschegg erheblich beschädigt, teilte die Polizei mit. Die fünf Gäste, darunter zwei Kleinkinder, und die Bewohner des Hauses hätten geschlafen, als Schlamm durch die Fenster in die frisch renovierte Wohnung floss und den Boden knöcheltief bedeckte. Verletzt worden sei bei dem Erdrutsch aber niemand. Die Urlauber wurden demnach in einem Hotel untergebracht.

Auch in zwei Garagen habe der Erdrutsch Schäden verursacht, teilte die Polizei mit. Zudem seien mehrere Abwasserrohre und Schächte verstopft worden. Die Höhe des Gesamtschadens blieb zunächst unklar.

