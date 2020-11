Schlagfalle: Katze wird durch Pfoten-Amputation gerettet

Eine Katze ist in Schwaben durch eine illegale Schlagfalle verletzt worden. Die Besitzer entdeckten ihr laut schreiendes Haustier, befreiten es und brachten es zum Tierarzt. Der musste der Katze eine Pfote amputieren, die völlig zerschlagen worden war. Nach dem Vorfall am Samstag in Harburg (Landkreis Donau-Ries) sucht die Polizei nach dem unbekannten Tierquäler. Der hatte die Falle öffentlich zugängig platziert und scharf gestellt. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Montag unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Jagdgesetz und das Tierschutzgesetz.