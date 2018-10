Schlagersänger Michael Holm mag es zu küssen

Schlagersänger Michael Holm („Tränen lügen nicht“) knutscht sehr gern. 200 bis 300 Frauen habe der 75-Jährige in seinem Leben schon geküsst, sagte er der Münchner „Abendzeitung“ (Dienstag). „In meiner Jugend war es ja noch so, dass man nicht sofort miteinander in die Kiste gesprungen ist, sondern man hat sich monatelang nur geküsst.“ Zärtlichkeiten seien ihm schon immer eine große Freude gewesen. Holm ist seit 26 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau Beate (genannt Bimbi) in Weilheim in Oberbayern.