Schlägerei in Asylbewerberunterkunft

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm ist gegen einen 24-Jährigen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch ist der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Er soll am Montagabend im Hof der Unterkunft einen Streit mit einem 21-Jährigen gehabt haben. Als dieser zu Boden ging, soll er nach dessen Kopf getreten und ihn anschließend mit einer zerbrochenen Glasflaschen am Oberkörper verletzt haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

