Schläge wegen Job auf Bau: Verdächtige in Untersuchungshaft

Nach einem gewalttätigen Streit wegen eines Jobs auf dem Bau sitzen die drei mutmaßlichen Schläger in Untersuchungshaft. Die drei Bauarbeiter sollen einen 33-Jährigen in Nürnberg zusammengeschlagen und schwer verletzt haben, weil er ein Jobangebot abgelehnt habe. Alle vier seien betrunken gewesen und hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Polizei nahm die Männer später in ihrer Wohnung fest, nachdem ein Arzt diese über die schweren Verletzungen des Opfers informiert hatte. Sie ermittelt gegen die Verdächtigen nach dem Angriff am Freitagabend wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Pressemitteilung vom 13.3.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-514015/2