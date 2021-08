Schläge gegen den Kopf: Mann droht zu erblinden

Ein bisher unbekannter Täter hat in München einen Mann im Streit so schwer verletzt, dass dieser auf einem Auge zu erblinden droht. Der 53-jährige Münchner habe an einem Grünstreifen vor einem Haus im Stadtteil Obergiesing uriniert und sei deshalb mit dem Passanten in Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei schlug der Unbekannte ihn mehrfach gegen den Kopf und verletzte ihn dabei auch am Auge. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 25. Juli. Der 53-Jährige habe sich aber erst mehr als eine Woche später in ärztliche Behandlung begeben und die Tat bei der Polizei angezeigt.

