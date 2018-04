Schlachtpferd verletzt Mann schwer mit Huftritt

Mit einem Huftritt gegen den Kopf hat ein Pferd den Mitarbeiter eines Schlachthofes im oberfränkischen Kronach schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der 61-Jährige das Pferd am Vortag aus einem Hänger holen. Als er es rückwärts hinausführte, drückte ihn das Tier gegen eine niedrige Mauer an der Entladerampe. Der Mann strauchelte und versetzte dem Pferd beim Fallen einen Stoß. Dadurch erschrak das Tier, schlug mit dem Hinterbein aus und traf den Mann am Kopf. Der Arbeiter wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Jena geflogen.