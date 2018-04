Schlüsseldienst verlangt 1024,35 Euro fürs Türöffnen

Von Schwäbische Zeitung

Gegen Verantwortliche des Theaters Konstanz hat es mehrere Anzeigen gegeben. Hintergrund ist die geplante Inszenierung des Hitler-Buches „Mein Kampf“.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat sich am Mittwoch zu mehreren Anzeigen geäußert, die gegen Verantwortliche des Theaters Konstanz eingegangen sind. Bei der am Freitag, 20. April, geplanten Aufführung sollen Besucher mit einer Freikarte Hakenkreuzarmbinden tragen. Das zur Schau stellen nationalsozialistischer Symbole ist in Deutschland verboten.