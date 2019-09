Schlüsselbeinfraktur: Marcel Schrötter fällt in Misano aus

Rückschlag für Motorradpilot Marcel Schrötter: Am Samstagvormittag stürzte der 26-jährige Landsberger im dritten Training zum Grand Prix von San Marino. Die Ärzte diagnostizierten beim Moto2-Piloten eine Fraktur im rechten Schlüsselbein. Für den momentan besten deutschen Motorrad-Profi ging das Rennwochenende in Misano dadurch vorzeitig zu Ende. Im Vorjahr hatte Schrötter beim Großen Preis von San Marino seinen ersten Podestplatz in der Moto2 belegt.

Für Schrötters Meisterschaftsambitionen ist das vorzeitige Aus in Misano ein heftiger Rückschlag. Aktuell liegt er auf Position sieben der Fahrerwertung. Bereits am kommenden Wochenende gastiert die Motorrad-WM in Aragon (Spanien). Unklar ist, ob Schrötter dann wieder ins Geschehen eingreifen kann.

