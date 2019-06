Schlägerei führt zu Verkehrsunfall: Mann schwer verletzt

Eine Schlägerei zwischen drei Männern hat im Landkreis Miltenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten geführt. Ein 39-jähriger Autofahrer sei auf einer Straße in Klingenberg am Main unterwegs gewesen, als er zwei Männer beobachtet habe, die auf einen anderen Mann einschlugen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da der Mann helfen wollte, hielt er auf der Fahrbahn an und ließ seinen Wagen dort stehen. Ein 85-Jähriger mit einem leichten Motorrad bemerkte das auf der Straße stehende Auto laut Polizei wohl zu spät und verlor beim Bremsen die Kontrolle. Der Senior rutschte in das Heck des Wagens und verletzte sich schwer. Er wurde nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Der bei der Schlägerei angegriffene Mann war bis zum Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst nicht bekannt.