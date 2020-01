Schimpansen-Baby im Pilsener Zoo geboren

Florian wollte sich schon umbringen, als er in der Grundschule war. Florian heißt eigentlich anders, aber für die Zeitung hat er sich diesen Namen ausgedacht. So kann er offen über seine Geschichte sprechen. Er wurde gemobbt, empfand keine Freude und lachte kaum. Der schwäbische Junge wurde psychisch gequält von schwäbischen Mitschülern. Sie verspotteten ihn, grenzten ihn aus, versteckten seine Sachen, machten Fotos von ihm im Schwimmunterricht und verbreiteten sie in sozialen Medien.