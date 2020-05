Schildkröte geklaut und verletzt wieder ausgesetzt

Eine Schildkröte ist in Niederbayern aus einem Garten gestohlen und mit Verletzungen am Panzer wieder ausgesetzt worden. Der Besitzer entdeckte sein Tier zwei Straßen von seinem Haus in Ergolding (Landkreis Landshut) entfernt. Es habe tiefe Kratzer und offene Stellen am Panzer aufgewiesen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Verletzungen seien der Schildkröte mutwillig zugefügt worden. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag.