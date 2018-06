Schildkröte aus Mülltonne gerettet

- Ein Unbekannter hat in München zwei Schildkröten in eine Mülltonne geworfen - mindestens eine davon lebend. Der Hausmeister habe die beiden Gelbwangen-Schmuckschildkröten beim Müllsortieren entdeckt, die Überlebende sei von einer Anwohnerin in die Reptilien-Auffangstation gebracht worden, teilte die Einrichtung am Donnerstag mit. Die zweite Schildkröte sei bereits tot gewesen - offenbar erdrückt von schweren Gegenständen in der Tonne. Die Reptilienstation habe Anzeige wegen Aussetzens von Haustieren erstattet.