Schiff MS Phantasie wird Kunstschule

Das Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See hat in seinem Park als neue Attraktion ein Museumsschiff. Am Mittwoch übergab das Finanzministerium das in die Jahre gekommene Ausflugsschiff „MS Phantasie“ offiziell an die Buchheim-Stiftung. Das Motorboot hatte viele Jahre Fahrgäste über den See zum „Museum der Phantasie“ von Künstler und Filmemacher Lothar-Günther Buchheim gebracht. „Nach 17-jährigem Einsatz für die Bayerische Seenschifffahrt auf dem Starnberger See bleibt die MS Phantasie „Botschafterin“ des Buchheim Museums - nun aber an Land“, teilte Finanzminister Albert Füracker (CSU) mit.

Die 20 Meter lange, 4 Meter breite und 34 Tonne schwere „MS Phantasie“ wurde im Museumspark auf Fundamente gestellt. Vom kommenden Jahr an soll dort eine Malschule „Phantasie“ Gelegenheit für Ausflüge ins Reich künstlerischer Ideen bieten. Neben einem offenen Atelier und diversen Workshops wird es auch Ferienkurse für Kinder geben.

Das Motorschiff wurde 1960 in Regensburg gebaut. Bis 2001 fuhr es als „MS Rottach-Egern“ auf dem Tegernsee. Am Starnberger See taufte Buchheims Frau Diethild Buchheim das Schiff auf den Namen „MS Phantasie“, der Name kam von Lothar-Günther Buchheim. Von dem Chemnitzer Bildhauer und Buchheim-Freund Karl-Heinz Richter stammt die Bugfigur: Laut Museum handelt es sich um eine Bavaria in Flugpose wie Kate Winslet im Film „Titanic“, allerdings fülliger, leicht bekleidet im knappen weiß-blauen Rautenschurz - und ohne Leonardo DiCaprio.

Die Buchheim-Stiftung als Trägerin des Buchheim Museums übernahm das Schiff von der Bayerischen Seenschifffahrt, deren oberster Chef Füracker ist. Derzeit wird für den Starnberger See ein größeres Schiff gebaut, das Barrierefreiheit und mehr Komfort bieten soll.

