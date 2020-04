Scheunenbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen bei Hof

Bei einem Brand im oberfränkischen Landkreis Hof ist eine Scheune stark beschädigt worden. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Döhlau sei ein Schaden in Höhe von 250 000 Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Ein älterer Mann wurde bei dem Vorfall in der Nacht aus seinem angrenzenden Haus in Sicherheit gebracht. Die Flammen aus der Scheune waren nicht auf seine Wohnung übergeschlagen. 170 Einsatzkräfte löschten den Brand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.