Aus zunächst ungeklärter Ursache sind in zwei Scheunen in Pleystein (Kreis Neustadt an der Waldnaab) am Montagmorgen Brände ausgebrochen. Beide Schuppen lägen im Ortskern, teilte die Polizei Regensburg mit. Verletzt wurde niemand. Auf beiden Scheunen seien Photovoltaikanlagen installiert gewesen - deren Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens 80 000 Euro. Der Gebäudeschaden dürfte unterdessen höher liegen, hieß es zunächst.