Scheune komplett ausgebrannt: Hoher Schaden

In Oberfranken ist eine Scheune komplett ausgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf einen sechsstelligen Betrag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Heizungsanlage fing demnach am Freitagmittag in der Scheune in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) Feuer. Die Anlage versorgte weitere Gebäude mit Wärme. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-501747/2

