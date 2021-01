Scheune in Unterfranken in Flammen

Im unterfränkischen Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) sind in der Silvesternacht bei einem Scheunenbrand zwei Menschen verletzt worden. Zeugen informierten die Polizei am späten Donnerstagabend über den Brand der Scheune, die in einem engen Ortskern neben einer Kirche steht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Flammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Weitere Gebäude wurden nicht beschädigt.

Eine Zeugin habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Zudem sei ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten gestürzt, er verletzte sich ebenfalls leicht.

Ein Traktor sowie diverse Werkzeuge, die in dem Gebäude standen, seien schwer beschädigt worden. Die Brandursache sei noch unklar. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, sie wird den Angaben zufolge auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.