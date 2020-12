Beim Brand einer Scheune im oberfränkischen Buttenheim (Kreis Bamberg) ist ein Schaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro entstanden. Anwohner hatten das Feuer im Gemeindeteil Frankendorf bemerkt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass die Scheune am Samstag bis auf die Grundmauer abbrannte. Die Brandursache war zunächst unklar.