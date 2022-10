Scheinbarer Überfall: Flasche sieht wie Revolver aus

Nach einem vermeintlichen Banküberfall mit einer revolverähnlichen Flasche ist ein Mann in Mittelfranken in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Der 62-Jährige sei zu einer Bankfiliale in Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) gegangen und habe einen hohen vierstelligen Betrag abheben wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil er die Abhebung zuvor nicht angemeldet habe, hätten die Bankmitarbeiter ihm den Betrag am Montag nicht auszahlen können.

Daraufhin sei der Mann wütend geworden und habe angedroht, die Bank zu überfallen. Als er kurz darauf im Schalterraum mit einem Gegenstand hantierte, der wie ein Revolver aussah, riefen Bankangestellte eine Polizeistreife. Als diese eintraf, hatte der Mann die Bank schon verlassen. Später nahmen die Beamten den 62-Jährigen in einer Bankfiliale im benachbarten Uffenheim fest. Bei den Ermittlungen stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der vermeintliche Revolver eine Trinkflasche in Form eines Revolvers war. Die Polizisten brachten den Mann in eine Fachklinik.

Pressemitteilung der Polizei

