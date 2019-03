Schauspielerin von Rittberg sucht kein Online-Abenteuer

Schauspielerin Alicia von Rittberg scheut vor einem Online-Abenteuer zurück. „Ich bin fasziniert von Dating-Apps“, gestand die 25-Jährige der Münchner „tz“ (Freitag). Bislang habe sie solche aber noch nicht ausprobiert. „Ich möchte Menschen lieber durch den ersten Eindruck auf mich wirken lassen als durch ein Profil, in dem sie sich so darstellen, wie sie sich selbst gerne sehen.“

„Online-Dating hört sich immer so unverbindlich und nach schnellem Abenteuer an, aber ich habe viele Freunde, die sich darüber kennengelernt haben“, erzählte die Nachwuchsschauspielerin, die aktuell in „Rate your Date“ als Dating-Queen zu sehen ist. Für sie ist das nichts. „Das Schönste wäre, jemanden außerhalb der digitalen Welt kennenzulernen. Ganz unkompliziert, im Englischen Garten bei schönem Wetter, so völlig ohne irgendwas Aufgesetztes.“ Zugleich ahnt von Rittberg: „Aber das ist wohl eine veraltete, romantische Vorstellung.“