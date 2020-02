Schauspielerin Ingrid van Bergen nach Sturz im Krankenhaus

Unfall im eigenen Haus: Schauspielerin Ingrid van Bergen (88) ist nach einem Sturz ins Krankenhaus gekommen. „Ich habe mir die Hüfte gebrochen“, sagte die ehemalige „Dschungelkönigin“ der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich Anfang der Woche einer Operation unterziehen müssen. Im Anschluss an den Aufenthalt in der Klinik in Winsen an der Luhe (Niedersachsen) steht für den Film- und TV-Star („Rosen für den Staatsanwalt“, „Wir Wunderkinder“, „Unser Lehrer Doktor Specht“) eine Reha an. Van Bergen lebt seit vielen Jahren mit ihren Tieren in einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide. 2009 wurde sie Siegerin der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ - mit 77 Jahren.