Mit einer Motorsäge haben Diebe das Schaufenster eines Juweliers in Starnberg zerstört und hochwertige Uhren gestohlen. Die Beute habe einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Auf einem Überwachungsvideo sei zu sehen gewesen, dass in der Nacht zum Dienstag mindestens zwei Täter am Werk waren. Sie flüchteten unerkannt.