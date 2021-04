Scharfe Ladung führt zu platten Reifen

Ein Lastwagen hat in Straubing Tausende scharfe Klingen für die Industrie verloren und so bei mindestens drei Autos für platte Reifen gesorgt. Die Autofahrer hätten die kleinen Klingen auf den ersten Blick nicht sehen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittler gingen von weiteren beschädigten Fahrzeugen aus. Die Feuerwehr musste am Donnerstag die Fahrbahnen von fünf Straßen in „mühevoller Kleinstarbeit“ reinigen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Lastwagenfahrer, weil er seine scharfe Ladung offenbar nicht richtig gesichert hatte.

