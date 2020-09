Schalker Serdar erleidet im Bayern-Spiel Muskelverletzung

Der Bau des Leuchtturms hat begonnen: Am Freitagnachmittag gab es im Beisein von Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum, den symbolischen Spatenstich für das Innovations- und Technologiezentrums Plus (ITZ Plus) im Gewerbegebiet Aspach in Biberach. In dem 14,5 Millionen Euro teuren Gebäude sollen ab Mitte 2022 Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den Schwerpunkten Biotechnologie und Energiesysteme umgesetzt werden und Wissenstransfer stattfinden;