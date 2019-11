Schalke-Coach setzt in Augsburg wieder auf Uth und Raman

Trainer David Wagner setzt im Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg fast komplett auf die erfolgreiche Elf des Pokalspiels gegen Arminia Bielefeld. Im Gegensatz zum 3:2 unter der Woche kommt allein Suat Serdar neu in die Startformation. Der Nationalspieler ersetzt im Mittelfeld Alessandro Schöpf. Im Angriff setzt Wagner erneut auf Marc Uth und den in Bielefeld zweimal erfolgreichen Benito Raman.

FCA-Coach Martin Schmidt peilt den zweiten Augsburger Saisonsieg mit Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner im Angriff an. Routinier Daniel Baier führt die Gastgeber wieder als Kapitän an.

