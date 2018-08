Schafe gerissen im Allgäu - wieder ein Wolf?

Drei Schafe sind vermutlich in der Nacht zum Montag in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) gerissen worden. Ob ein Wolf die Tiere getötet habe, solle jetzt eine DNA-Untersuchung zeigen, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Mittwoch in Augsburg mit. Für die Untersuchung hatte noch am Montag eine Veterinärin Spuren gesichert. Zuerst hatte die „Augsburger Allgemeine“ darüber berichtet. Auf das Ergebnis des Tests müsse man aber noch rund ein bis zwei Wochen warten, hieß es.

Sicherheitshalber habe man aber bereits eine neue Ansprechpartnerin für die Landwirte vor Ort eingesetzt. Diese könnten Zäune zum Schutz ihrer Herden ausleihen. Im nur wenige Kilometer entfernten Burgberg wurde vor einem Monat bereits ein Kalb gerissen. Hier ist man sich aufgrund von DNA-Untersuchungen sicher, dass ein Wolf das Kalb getötet hat. Von daher herrscht bei den Landwirten bereits Unruhe.