Schätzung: Steuereinnahmen verzeichnen für 2022 dickes Plus

Trotz großer Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Folgen der Corona-Krise erwarten die Steuerschätzer für Bayern im laufenden Jahr ein dickes Plus von 1,9 Milliarden Euro. „Die Mai-Steuerschätzung skizziert eine positive Tendenz nach zwei einschneidenden Jahren der Pandemie“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Auch für die Folgejahre zeichne sich eine positive Entwicklung für Bayern ab.

Füracker weiter: „Insgesamt bin ich wie viele Experten skeptisch, ob diese guten Prognosen wirklich so eintreffen. Es handelt sich letztlich nur um eine sehr positive Schätzung - das Geld haben wir deshalb längst noch nicht auf dem Konto.“

Generell gelte, es sei weiterhin Vorsicht geboten. „Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine sind bei Weitem nicht absehbar. Für zusätzliche neue Ausgaben besteht deshalb kein Spielraum.“

Mit der positiven Steuerprognose ist Bayern keine Ausnahme - am Donnerstag hatte der Bund bereits mitgeteilt, dass Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr sogar 40,4 Milliarden Euro mehr einnehmen werden als noch im November erwartet. Wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekanntgab, kann der Staat bis 2026 mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 220 Milliarden Euro rechnen.

