Schärfere Besuchsregeln in Heimen und Distanzunterricht

Angesichts steigender Corona-Zahlen gelten in Landshut ab Sonntag schärfere Regelungen für Besuche in Senioren- und Pflegeheimen. Besucher dürfen nach Angaben der Stadt höchstens eine halbe Stunde bleiben, anschließend muss der Besuchsraum mindestens fünf Minuten gelüftet werden. Besuche in Krankenhäusern seien nur noch mit FFP2-Maske erlaubt.

Ab Montag müssen zudem alle Schüler ab der 6. Klasse zuhause bleiben, außer sie besuchen eine Sonderschule oder Abschlussklasse. An Versammlungen wie Demonstrationen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen. Bei Gottesdiensten ist die Teilnehmerzahl in Gebäuden auf 100 Personen und im Freien auf 200 Personen begrenzt. Alle Regelungen sollen vorerst bis zum 5. Januar gelten.

Grund für die Maßnahmen sind die steigenden Infektionszahlen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für Landshut am Sonntag mehr als 309 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

