Einen menschlichen Schädel haben Spaziergänger in einem Waldstück im Landkreis Tirschenreuth gefunden. Ermittler suchten in der Umgebung nach weiteren menschlichen Überresten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Das Paar hatte den Schädel am Sonntagnachmittag in einem Wald zwischen Bad Neualbenreuth und Altmugl entdeckt. Ein Gerichtsmediziner untersuchte den Fund. Die Polizei sperrte das Gelände ab.