Schützenfest: Regensburg gewinnt letzten Test 7:2

Mit einem Schützenfest gegen Al-Fujairah aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich der SSV Jahn Regensburg auf den Zweitligaauftakt eingestimmt. Angeführt von den beiden Doppeltorschützen Hamadi Al Ghaddioui und Jonas Nietfeld gewannen die Oberpfälzer am Sonntag mit 7:2 (5:1) ihr letztes Fußball-Testspiel. Neben Al Ghaddioui (34. Minute, 42.) und Nietfeld (39., 60./Foulelfmeter) trafen in Regensburg auch Haris Hyseni (6.), Sebastian Freis (17.) und Albion Vrenezi (86.).

Der SSV Jahn, der siebenmal durchwechselte, kassierte in seinem neunten Testspiel des Sommers Gegentore durch Rached Hassan (9.) und Mohamed Benyeto (66.). Die Regensburger um Trainer Achim Beierlorzer starten mit einem Heimspiel am nächsten Samstag gegen den FC Ingolstadt in die neue Zweitligasaison.

Die Oberpfälzer hatten tags zuvor gegen den Ligarivalen SV Sandhausen in Schnelldorf in Mittelfranken mit 0:1 (0:0) verloren. Maximilian Jansen gelang in der 68. Minute per Kopf das entscheidende Tor. Insgesamt wechselte Beierlorzer während der Partie zehnmal, nur Torwart Philipp Pentke spielte durch.

