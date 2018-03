Schüler bedroht Mädchen mit täuschend echt aussehender Waffe

Große Aufregung an einer Schule in Oberfranken: Mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe hat ein Schüler in Burgebrach eine Mitschülerin bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 16-Jähriger am Dienstag die Waffe mitgebracht. Ein 15 Jahre alter Mitschüler habe diese während der Pause an sich genommen und der Mitschülerin an den Kopf gehalten.

Ein Lehrer konnte dem 15-Jährigen die Schusswaffe abnehmen, die Mitschülerin blieb unverletzt. Kurz darauf machten Polizisten die beiden tatverdächtigen Schüler im Gebäude ausfindig und nahmen sie fest. Beide jungen Männer wurden wegen Bedrohung angezeigt. Der weitere Schulbetrieb war nicht beeinträchtigt, hieß es.