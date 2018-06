Schäubles Erbschaftsteuer-Pläne: Söder fordert Korrekturen

- Im Streit um die Erbschaftsteuerreform besteht die CSU auf umfassende Korrekturen an den bisher bekannten Plänen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Der derzeitige Entwurf sei ungeeignet, man werde diesem mit Sicherheit nicht zustimmen, sagte Bayerns Ressortchef Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München, einen Tag vor einem neuerlichen Treffen Schäubles mit seinen Länderkollegen in Berlin. Er betonte: „Ohne uns geht's nicht.“

Konkret forderte Söder, dass Familienunternehmen möglichst komplett von der Steuer ausgenommen werden. Dafür müsse man klar definieren, was genau als Familienunternehmen gelte und was nicht. Dann sei dies aus seiner Sicht auch mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vereinbar. Von einer Lösung mit bestimmten finanziellen Obergrenzen hält Söder nichts. „Das führt uns ins bürokratische Nirwana“, sagte er. Es gehe darum, die Abwanderung von Unternehmen ins Ausland zu verhindern und Arbeitsplätze in Bayern zu halten. „Es geht uns nicht um ein Segelboot an der Côte d’Azur oder am Starnberger See, sondern um Arbeitsplätze in Bayern“, betonte Söder.

Söder warnte, die Erbschaftsteuerreform sei eine Grundsatzfrage für das Wirtschaftsprofil der Union. Er verstehe deshalb nicht, warum man solche Kraft aufwende, um die Wirtschaft und den Mittelstand von der Union wegzubringen, sagte er, ohne Schäuble beim Namen zu nennen. Mit einer Einigung bereits am Donnerstag rechnet Söder nicht. Es werde wohl eher um einen „Austausch von Meinungen“ gehen.