Schäden: Verspätungen und Zugausfälle in Bayern und Hessen

Der Bahnhof im unterfränkischen Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) ist aufgrund von Gleisschäden seit Donnerstagvormittag gesperrt. Wie die Bahn mitteilte, müssen alle Fernverkehrszüge zwischen Würzburg und Frankfurt am Main über Fulda umgeleitet werden. Reisende müssen mit Verspätungen von mindestens einer Stunde rechnen. Zwischen Wiesthal und Gemünden am Main ersetzen Busse und Taxen alle Regionalzüge. Wie lange die Sperrung noch dauert, sei noch unklar, hieß es am Donnerstag weiter. Am Vormittag war im Bahnhof Main am Lohr die Messeinrichtung eines Messzuges abgebrochen. Das Instrument verkeilte sich nach Angaben eines Bahnsprechers unter dem Zug und beschädigte die Gleise.

Mitteilung Deutsche Bahn