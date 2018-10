SC Magdeburg löst Pflichtaufgabe gegen Erlangen

Angeführt vom überragenden Torschützen Matthias Musche hat der SC Magdeburg mit seinem zehnten Saisonsieg Platz zwei in der Handball-Bundesliga der Männer gefestigt. Vier Tage nach dem Pokal-Achtelfinalerfolg beim deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt setzte sich die Mannschaft von Coach Bennet Wiegert zu Hause gegen den HC Erlangen mit 31:25 (14:9) durch. Nationalspieler Musche erzielte am Sonntag vor 6408 Zuschauern in der GETEC-Arena die meisten Tore für den SCM. Mit seinen 16 Treffern knackte er als erster Spieler in der Bundesliga die 100-Tore-Marke, und das im erst elften Saisonspiel. Der Erlanger Nikolai Link sah in der 32. Minute nach drei Zeitstrafen die Rote Karte. Bester Gäste-Werfer war Christoph Steinert (7).

Erlangen hielt zunächst mit. Vor allem Keeper Nikolas Katsigiannis war immer wieder zur Stelle und hielt mit insgesamt achte Paraden sein Team im Spiel. Mitte der ersten Halbzeit setzten sich die Magdeburger aber auf vier Tore ab, auch weil Torwart Yannik Green ebenfalls einen guten Tag erwischte. Der SCM stabilisierte seine Abwehr und kam durch schnelle Tempogegenstöße zum Erfolg. So markierte Musche mit der Schlusssirene mit einem Konter die Fünf-Tore-Führung.

Auch nach der Pause war der SCM wesentlich effektiver, machte weniger Fehler und leistete sich deutlich weniger Zeitstrafen als die Gäste. Marko Bezjak verteilte klug die Bälle und setzte seine SCM-Mitspieler immer wieder gut in Szene, so dass Erlangen trotz guter Moral bei seiner achten Niederlage ohne Chance war.

